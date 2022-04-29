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Суд заочно арестовал главу Красносельского муниципального округа Москвы Котеночкину

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы заочно арестовал главу Красносельского муниципального округа Елену Котеночкину, обвиняемую по уголовному делу о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

"Постановлением суда в отношении Котеночкиной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее экстрадиции на территорию РФ, либо с момента задержания на территории РФ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

В суде отметили, что Котеночкина объявлена в международный розыск.

По данным суда, Котеночкиной предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения по мотивам политической ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы).

27 апреля Пресненский суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО второго фигуранта этого дела – муниципального депутата Красносельского округа Алексея Горинова. Ему СК предъявил аналогичное обвинение.

Во вторник об обысках в совете депутатов сообщил его депутат, оппозиционер Илья Яшин. Оппозиционер был вызван на допрос в Следственный комитет по этому делу в качестве свидетеля, после допроса его отпустили.

Яшин также сообщил, что уголовное дело было возбуждено по заявлениям двух депутатов Госдумы – Александра Хинштейна и Олега Леонова.

Елена Котеночкина Москва
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