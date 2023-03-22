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Всероссийская акция "Библионочь-2023" в этом году пройдет 27 мая

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Библионочь-2023" в текущем году пройдет 27 мая, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Акция "Библионочь-2023" в этом году пройдет 27 мая. Наше совместное мероприятие с порталом "Культура.РФ" состоится в Общероссийский день библиотек. Координатором по традиции станет РГБ", - написала Любимова в своем телеграм-канале.

Тема акции в Год педагога и наставника - "Читаем вместе", добавила она.

Библионочь Ольга Любимова Минкультуры РФ
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