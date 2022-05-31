В Москве к концу 2022 года достроят крупнейшую в России инфекционную больницу

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В районе Покровское-Стрешнево в 2023 году откроется крупнейшая в России инфекционная больница, ее должны достроить к концу 2022 года, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Комплекс рассчитанный на 547 коек, в случае пандемии может быть расширен вдвое. Таким образом, это будет самая современная и крупная инфекционная больница в стране", - сказал он.

По оценке чиновника, общая готовность инфекционного лечебно-диагностического комплекса превышает 60%, а первых пациентов больница сможет принять в 2023 года. Их будут размещать в индивидуальных боксах мельцеровского типа, которые позволяют полную изоляцию носителя инфекции.