Более 600 COVID-коек дополнительно развернули в "Сокольниках"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Три корпуса открыли в резервном госпитале для больных COVID-19, который развернут на базе конгрессно-выставочного центра "Сокольники" в Москве, сообщается на портале мэра и правительства столицы во вторник.

"Для больных COVID-19 дополнительно развернуто 625 коек, из них 18 для интенсивной терапии", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что корпус оснащен тремя УЗИ-аппаратами, мобильным рентген-оборудованием, лабораторными приборами для полного комплекса диагностических исследований, передвижным компьютерным томографом и 18 аппаратами искусственной вентиляции легких. Новые корпуса резервного госпиталя развернуты в помещениях, которые ранее занимал обсерватор.

"Это было наиболее логичным и оптимальным решением, поскольку в обсерваторе, который ранее располагался на этой территории, было практически все оборудовано для приема пациентов с COVID-19", - приводят в сообщении слова главного врача городской клинической больницы им. Иноземцева (за этим учреждением закреплен резервный госпиталь) Александра Митичкина.

Он добавил, что новые корпуса госпиталя готовы к приему увеличенного потока пациентов с COVID-19, если возникнет такая необходимость.

Как сообщалось, ранее плановая мощность госпиталя в "Сокольниках" составляла около 550 коек.

Резервные госпитали в Москве также открыты в ледовом дворце "Крылатское", автомобильном торговом центре "Москва", павильоне № 75 на ВДНХ и в Коммунарке.