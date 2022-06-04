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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Состояние воздуха в районе пожара в "Гранд Сетунь Плаза" остается в пределах нормы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Превышения концентрации вредных веществ в воздухе после пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" не выявлено, следует из сообщения столичного Роспотребнадзора.

"По результатам исследований проб атмосферного воздуха на территории жилой застройки превышений предельно допустимых концентраций веществ, свойственных процессу горения не установлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние атмосферного воздуха в городе находится на контроле Роспотребнадзора по городу Москве.

Информация о пожаре в здании бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза" на улице Горбунова на западе Москвы поступила в 09:31 в пятницу. Ему был присвоен пятый ранг сложности. Площадь возгорания составила более 1 тыс. кв. метров. На место происшествия выехал глава МЧС России Александр Куренков.

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Из-за пожара было перекрыто движение транспорта на по улице Горбунова, сейчас оно восстановлено в полном объеме.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, пожарные ликвидировали возгорание в 12:32.

В результате происшествия пострадали два человека, 120 были эвакуированы, 11 - спасены с помощью спецустройств.

Москва Гранд Сетунь Плаза Роспотребнадзор
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