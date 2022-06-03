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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Более 120 человек спасены из горящего бизнес-центра в Москве

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Спасены более 120 человек при пожаре в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" в Москве, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"По предварительной информации, из горящего здания спасено всего более 120 человек, поиск людей продолжается. Работает оперативный штаб тушения пожара", - говорится в сообщении.

Один человек госпитализирован, сообщил оперативный штаб Москвы. "Один человек госпитализирован в центр Склифосовского. Столичные больницы полностью готовы к приему пациентов в случае необходимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мэр Москвы Сергей Собянин также распорядился направить на место 15 бригад станции скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи.

Площадь пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" в Москве оставляет 1000 кв. м, сообщила ранее пресс-служба МЧС.

По информации ведомства, к тушению привлечена авиация МЧС. "На место пожара направлены вертолеты Ка-32", - говорится в сообщении.

По уточненным данным, на пожаре в "Гранд Сетунь Плаза" задействовано уже три вертолета. "Применяются два вертолета МЧС РФ и один Медицины катастроф", - сказали в пресс-службе МЧС РФ.

Сообщалось, что основной версией причины возгорания в московском бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" считается короткое замыкание.

Пожар в БЦ на улице Горбунова 2/3 начался на первом этаже, затем огонь перекинулся еще на четыре этажа.

МЧС РФ Москва
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