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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Пожар в московском бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" потушен

Пожар в московском бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" потушен
Фото: Ксения Семеновская/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Экстренные службы завершили тушение пожара в бизнес центре "Гранд Сетунь Плаза", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" потушен. Двое пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает, одному из них помощь оказана на месте", - написал мэр в своем телеграм-канале.

Он добавил, что до восстановления автомобильного движения на близлежащих улицах организован бесплатный проезд на наземном общественном транспорте, также увеличено количество автобусов на ближайших маршрутах.

Мэр также поблагодарил экстренные службы города за оперативное реагирование и профессиональную работу.

Информацию о том, что пожар в БЦ потушен, подтвердили в пресс-службе МЧС РФ. "В 12:32 полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Здание бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза" загорелось утром в пятницу на западе Москвы. Пожару был присвоен пятый, самый высокий ранг сложности. По последним данным, в настоящий момент спасены более 120 человек. К тушению пожара была привлечена авиация.

"Сетунь плаза" представляет собой 10-этажное здание, спроектированное на основе "открытого пространства". Общая площадь объекта составляет более 70 тыс. кв. м. Бизнес-центр расположен рядом со станцией метро Молодежная на улице Горбунова, 2 стр.3.

Сергей Собянин Москва
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