Движение поездов на оранжевой ветке метро в Москве вернулось в график

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Устранен технический сбой на Калужско-Рижской линии московского метро, сообщается во вторник утром в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Калужско-Рижской линии (6) осуществляется в соответствии с графиком.", - говорится в сообщении.

Ранее департамент сообщал, что на севере оранжевой ветки были временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры. Других подробностей не приводилось.

Сбой на Калужско-Рижской линии продлился не менее часа.

Вечером в понедельник почти на час прерывалось движение на Замоскворецкой линии от "Автозаводской" до "Белорусской". Сбой был связан с падением человека под прибывающий поезд на станции "Новокузнецкая".

Источник "Интерфакса" в медицинских кругах уточнил, что спасти пассажира не удалось.