Власти Москвы компенсируют кинотеатрам затраты на российское кино

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы выделит городским кинотеатрам деньги на компенсацию их затрат на покупку и рекламу российских картин, сообщил мэр Сергей Собянин, когда осматривал реконструируемый кинотеатр "Баку".

"Это серьезное решение, которое компенсирует значительную часть затрат по приобретению отечественных фильмов для проката, рекламу этих фильмов", - сказал он и уточнил, что это одна из мер поддержки городской экономики в условиях санкций.

"Эти меры, безусловно, вовремя, своевременные, потому что без этого сейчас достаточно тяжело", - заявил, в свою очередь, управляющий партнер компании AGN group, которая реализует проект реконструкции, Григорий Печерский.

Собянин отметил, что столичные власти уже поддерживают организацию и проведение съемок в Москве. Благодаря этому, в городе снимается сегодня около 80% российских фильмов.

В блоге мэр уточнил, чо планируются прямые выплаты киносетям из городского бюджета на компенсацию 100% затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, понесенных с 1 января по 31 мая 2022 года и до 50% затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, понесенных начиная с 1 июня 2022 года. При этом общий объем поддержки одной киносети не может превышать 50 млн рублей.

Гранты на рекламу российского кино получат крупнейшие сети кинотеатров. Также город компенсирует производителям часть расходов на съемки на улицах и площадях Москвы. В 2022 году город выделит гранты кинокомпаниям, которые организовали съемки с 1 января по 30 сентября, они компенсируют до 25% затрат на аренду городских площадок для съемок. На эти цели из бюджета города выделено 300 млн рублей.

Кроме того, финансовую поддержку смогут получить кинопроизводители, ведущие съемки в павильонах киноконцерна "Мосфильм" и Киностудии Горького, а также в городском кинопарке вблизи деревни Юрово.

Собянин напомнил, что Московская кинокомиссия помогает группам согласовать время съемок, перекрыть движение рядом с площадкой и решить другие оргвопросы. В год с ее помощью в городе проходят съемки около 270 картин.

Также мэр анонсирова создание городского кинопарка для съемок с типовыми декорациями городской застройки, деревенских улиц и полей сражений. Его разместят рядом с деревней Юрово в Новой Москве. Первым пяти кинопроизводителям, которые проведут там съемки, пообещали гранты по 10 млн рублей.