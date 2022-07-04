Швыдкой предложил рассмотреть возможность параллельного импорта фильмов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Для спасения российских кинотеатров в настоящий момент необходимо рассмотреть возможность параллельного импорта зарубежных фильмов или принудительное лицензирование контента, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Если серьезно говорить, если мы хотим сохранить сети, а их надо сохранить, потому что иначе будет не оправдываться российское кино, не окупаться, нужно думать, не знаю, о параллельном прокате, о принудительном лицензировании, как угодно это можно называть, но это один из вариантов", - сказал Швыдкой в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

При этом он подчеркнул, что данные механизмы не являются пиратством, так как "показываются фильмы - отчисляются деньги. Это как с нашим долгом: деньги есть, а брать не хотят".

По мнению Швыдкого, чтобы заполнить кинотеатры в России, необходимо снимать 200-250 фильмов в год, при этом сейчас снимается около 160. Также Швыдкой отметил необходимость вкладывать средства в производство российских картин.

В начале марта ряд крупнейших зарубежных кинокомпаний приостановили прокат своих картин в России из-за ситуации на Украине.