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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

На "фиолетовой" ветке московского метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Сбой произошел днем в четверг на Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На северном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Позднее в дептрансе заявили, что на "фиолетовой" ветке нет движения поездов от станции "Спартак" до "Улицы 1905 года" из-за инцидента с пассажиром. "В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

Данных о состоянии пассажира, оказавшегося на рельсах, пока не поступало.

Источник "Интерфакса" уточнил, что инцидент с пассажиром произошел на станции "Полежаевская".

"Для спасения пассажира, оказавшегося на пути, отключено напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

Москва
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