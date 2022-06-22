Место для площади ЛНР в Москве выберут в ходе онлайн-голосования

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пользователи проекта "Активный гражданин" смогут выбрать место для площади Луганской народной республики (ЛНР) в Москве, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

"Решение о выборе местонахождения будущей площади ЛНР будет принято путем голосования в "Активном гражданине", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что сейчас в правительство столицы поступают обращения депутатов Мосгордумы и граждан по этому вопросу.

8 июня депутаты Мосгордумы предложили присвоить площади у посольства Германии наименование "Площадь Луганской народной республики".

Тем временем, 22 июня площадь в Москве возле посольства США официально получила название "Площадь Донецкой народной республики".