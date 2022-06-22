Мосгорсуд не стал освобождать ректора "Шанинки" Зуева из-под стражи

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Московский городской суд вновь утвердил решение о переводе из-под домашнего ареста в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") и директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в среду.

"Апелляционное представление прокуратуры - удовлетворить частично, постановление Тверского суда от 13 октября - изменить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 декабря", - огласила решение судья.

Защитники ректора настаивали в суде на освобождении Зуева из-под стражи, поскольку их подзащитный - немолодой человек с "букетом" хронических заболеваний, кроме того, состояние его здоровья в условиях следственного изолятора ухудшается и может привести к его гибели. Адвокаты и сам Зуев в качестве доводов также сообщили о наличии серьезных заболеваний у его несовершеннолетнего ребенка и пожилых родителей - все они находятся у него на иждивении.

"Я ни словом, ни делом не дал сомневаться в том, что я не буду вести себя лояльно, сотрудничать со следствием или что я буду как-либо влиять на свидетелей и ход расследования. Я бы сказал, что меня больше всего волнуют судьбы близких мне людей. Состояние моих родителей за время моего отсутствия ухудшилось. Так, отцу поставили кардиостимулятор и ситуация очень сложная. (...) Волнует и мой сын инвалид-аутист, которого приходится подсаживать на нейролептики. В третью очередь, я готов говорить о своих болезнях, которые только прогрессируют в СИЗО", - заявил Зуев в ходе заседания.

Он также отметил, что готов признать вину, что как руководитель допустил то, что творилось в организации.

"Я готов сотрудничать со следствием и признать конкретно в этом вину. Но лично я в этом не участвовал", - сказал Зуев.

Прокурор и следователь просили суд отменить постановление Тверского суда от 13 октября о переводе ректора под домашний арест, так как заболевания обвиняемого не входят в перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей. Сторона обвинения отметила, что Зуев, имея должностное положение, может повлиять на ход расследование или скрыться от следствия.

В ходе судебного заседания также стало известно, что срок расследования уголовного дела продлён до 7 августа 2022 года.

9 июня Второй кассационный суд отменил ноябрьское постановление Мосгорсуда, которым ректора "Шанинки" перевели из-под домашнего ареста в СИЗО и отправил на новое рассмотрение.

Дело ректора Зуева

Зуев был задержан в октябре 2021 года. Изначально он был помещен судом под домашний арест, однако позднее Мосгорсуд по представлению прокуратуры перевел его в следственный изолятор.

Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве с денежными средствами Фонда развития новых форм образования (ч.4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Зуев причастен к хищению в 2019 году порядка 21 млн руб., предназначенных для реализации двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование".

Для исполнения соглашений, считает следствие, в качестве субподрядчика фонд привлек "Шанинку", а лоббировала заключение контрактов, работы по которым предположительно не были выполнены, арестованная ныне бывшая замминистра просвещения и бывшая вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее возглавлявшая фонд.

Зуеву также вменяется хищение более 20 млн руб. по обстоятельствам, как считает следствие, фиктивного трудоустройства 12 сотрудников Минпросвещения по совмещению на должности научных сотрудников в Институт общественных наук РАНХиГС в 2018-2020 годах.

Как сообщал "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Кравченко, Зуев возместил 6 млн руб. из суммы вмененных ему хищений - по 3 млн руб. по каждому из двух эпизодов.

Кроме Зуева и Раковой, по делу задержан гражданский муж экс-чиновницы Артур Стеценко, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова.

Крючкова - единственная из фигурантов, про которую известно, что она признала вину. Как сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник, в связи с этим ей была смягчена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест.