Экс-замглавы Минпросвещения Ракова останется в СИЗО еще на два месяца

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия до августа продлил арест бывшей замминистра просвещения и бывшей вице-президента Сбербанка Марины Раковой, обвиняемой в особо крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Срок содержания под стражей в отношении Раковой продлен до 6 августа 2022 года", - сообщили в пресс-службе в четверг.

Суд не нашел оснований для смягчения Раковой меры пресечения, как о том просила защита фигурантки.

Ракова была задержана и арестована в октябре 2021 года. Ей вменяется три эпизода особо крупного мошенничества с денежными средствами Фонда развития новых форм образования, который она ранее возглавляла.

Так, по версии следствия, в 2019 году Ракова с соучастниками похитила порядка 21 млн рублей, предназначенных для реализации двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование".

Для исполнения соглашений в качестве субподрядчика фонд привлек Московскую высшую школу социальных и экономических наук ("Шанинка"), а Ракова, как установило следствие, уже будучи замглавы Минпросвещения, лоббировала заключение контрактов, работы по которым, предположительно, не были выполнены.

Кроме того, Ракова обвиняется в хищении более 20 млн рублей по обстоятельствам, как считает следствие, фиктивного трудоустройства 12 сотрудников Минпросвещения по совмещению на должности научных сотрудников в Институт общественных наук РАНХиГС в 2018-2020 годах.

Также Раковой предъявлено обвинение в хищении 9 млн рублей. Этот эпизод связан с якобы фиктивным трудоустройством с 2017 по 2019 год ее гражданского мужа Артура Стеценко в Фонд развития новых форм образования.

По делу Раковой также были задержаны ее гражданский муж Стеценко, ректор "Шанинки" и директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова.

Крючкова – единственная из фигурантов, про которую известно, что она признала вину. Как сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник, в этой связи ей была смягчена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест.