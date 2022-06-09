В СПЧ приветствовали решение суда о пересмотре ареста ректора "Шанинки" Зуева

Ректор "Шанинки" Сергей Зуев в Тверском суде Фото: Пресс служба Тверского суда/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев приветствовал решение кассационного суда о пересмотре решения об аресте ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки"), директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева.

"Касательно Зуева - только радует меня это решение. И в свое время я направлял соответствующие письма и публично выступал (...) Могу только приветствовать это решение суда", - сказал Фадеев в четверг журналистам.

Ранее в четверг Второй кассационный суд отменил решение о замене домашнего ареста Зуеву на содержание под стражей. Однако он продолжит оставаться в СИЗО до решения Мосгорсуда по поводу его меры пресечения.

Зуев был задержан в октябре 2021 года. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве со средствами Фонда развития новых форм образования. Свою вину он не признает. Изначально Зуев был отправлен судом под домашний арест, однако позднее Мосгорсуд по представлению прокуратуры перевел его в СИЗО. Защита ректора "Шанинки" неоднократно обращала внимание на его проблемы со здоровьем, в частности, незадолго до ареста он перенес операцию на сердце. 4 марта Тверской суд Москвы продлил срок содержания Зуева под стражей до 5 июля 2022 года и отказался смягчить ему меру пресечения.

3 июня судья Тверского суда Москвы Ольга Затомская продлила арест Зуева еще на два месяца - до 7 августа.