Песков назвал перевод ректора "Шанинки" в общую камеру прерогативой следователей

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Кремль не может вмешиваться и давать указания об условиях содержания ректора "Шанинки" Сергея Зуева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге 10 февраля его попросили комментировать перевод Зуева из тюремной больницы в общую камеру СИЗО при том, что адвокаты арестованного не раз говорили, что он плохо себя чувствует, ему становится хуже и у него может случиться инфаркт.

"Президент может высказывать свое мнение, когда ему задают соответствующие вопросы, но он не может давать указания следователям. Таковы решения следователей, таковы решения ФСИН. И мы не можем вмешиваться, - сказал Песков. - Это целиком и полностью прерогатива тех, кто занимается следствием".

На вопрос, не может ли Кремль включиться в это дело в связи с гуманитарными аспектами, связанными со здоровьем Зуева, Песков ответил: "Кремль не может включать гуманитарные аспекты. Гуманитарные аспекты могут включать следователи. Но у них есть своя аргументация".

"Мы исходим из того, что те, кто занимается следствием и принимает решения, гораздо лучше, чем мы с вами осведомлены о реальном состоянии здоровья подследственного", - добавил он.

Адвокат Дмитрий Кравченко сказал "Интераксу", что Зуева без объяснения причин выписали из больницы в СИЗО и вернули в общую камеру. По его словам, защита обескуражена данными действиями ФСИН, так как по имеющимся у защиты сведениям, медики назначили Зуеву новое лечение, поскольку его давление скорректировать не удается.

9 февраля защита направила следствию ходатайство о допуске к Зуеву гражданских врачей, поскольку по полученному ими заключению медиков ректор может находиться в предынфарктном состоянии, добавил Кравченко.

Зуева задержали в октябре 2021 года по уголовному делу бывшей замминистра провещения Марины Раковой о многомиллионном хищении бюджетных средств при заключении госконтрактов в сфере образования. Суд сначала поместил его под домашний арест, но затем прокуратура перевела его в СИЗО, несмотря на недавнюю операцию на сердце.