Аэропорты Москвы могут получить часть субсидий, выделенных на поддержку авиакомпаний

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Аэропорты Московского авиаузла ("Шереметьево", "Домодедово", "Внуково") могут получить часть госсубсидий, выделенных авиакомпаниям в размере 100 млрд руб. на частичное покрытие расходов, сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин.

"Министерство транспорта сейчас рассматривает вопрос о том, чтобы из тех 100 млрд руб., которые не использовали авиакомпании в первом полугодии, если там деньги останутся, отдать в Московский авиаузел - пока такое предложение", - сообщил Левитин журналистам в пятницу.

"Московский авиаузел пострадал больше всего, потому что это был международный хаб, и он больше всех просел (по пассажиропотоку - ИФ), - пояснил Левитин.

Он напомнил, что ранее было принято решение о выделении прямой поддержки 11 аэропортам на юге и в центральной части РФ, которые закрыты с 24 февраля. Все остальные аэропорты "поддерживаются авиакомпаниями за счет перевозок". По итогам первого полугодия правительство изучит, "какие еще проблемы в каких аэропортах", чтобы решить, нужна ли им поддержка, пояснил Левитин.

"Вчера на транспортном форуме в Новосибирске мы посмотрели аэропорты Сибири - они все в плюсе", - отметил он.

Как сообщалось, пассажирские авиакомпании по решению властей РФ получат на компенсацию расходов в апреле-октябре в общей сложности 100 млрд руб., грузовые - 2,9 млрд руб. Закрытым с 24 февраля 11 аэропортам юга и центральной части страны будет выделено 3 млрд руб.

Авиация оказалась одной из наиболее пострадавших от антироссийских санкций отраслей. После начала военной операции РФ на Украине российским перевозчикам запрещено летать в страны Евросоюза, Великобританию, США, Канаду. Кроме того, страны Запада прекратили поставки гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.

Поддержка авиакомпаний

Помимо выделения авиаперевозчикам 100 млрд руб. субсидий, которые будут распределяться в зависимости от выполненного пассажирооборота, власти РФ ранее приняли решение точечно поддержать несколько крупных компаний. Речь идет о докапитализации "Аэрофлота", а также выкупе облигаций S7, "Уральских авиалиний" и "Авроры" для реструктуризации их задолженности. В обоих случаях будут использоваться средства Фонда национального благосостояния.

На вопрос, не рассматривается ли такого рода поддержка и для других перевозчиков, Левитин ответил отрицательно. "Пока не рассматривается. Пока только выделены деньги (100 млрд руб. - ИФ) на то, чтобы авиакомпании летали", - сказал он.

"А по итогам первого полугодия Минтранс посмотрит, какая сложилась ситуация в авиакомпаниях и аэропортах", - отметил Левитин.