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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:44

"Оранжевый" уровень опасности вновь объявлен в Москве из-за жары

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Вторая волна жары придет в столицу в воскресенье, значения средней суточной температуры будут выше многолетних значений на 4-5 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

По информации метеослужбы, в Москве с 10:00 до 18:00 воскресенья объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности. Местами ожидается до +30...+32 градусов.

В понедельник, 3 июля, и вторник, 4 июля, в Москве ожидается до +32, в среду, 5 июля, - до +30 градусов.

Первая волна аномальной жары с дневными температурами выше 30 градусов накрыла столицу с 25 по 27 июня. В городе три дня подряд действовал "оранжевый" уровень погодной опасности.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" уточнили, что самым жарким днем нынешнего лета пока остается 27 июня: в этот день на ВДНХ температура воздуха достигала +32,1, в центре Москвы +33,3 градуса.

Температурный рекорд для 3 июля в Москве был установлен в 1917 году +32,2 градуса.

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