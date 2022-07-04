"Оранжевый" уровень опасности опять объявлен в Москве из-за жары

В городе ожидается до 32 градусов, но рекорд 1938 года побит не будет

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Аномальная жара вернулась в столицу, в понедельник столбики термометров уверенно превысят отметку 30 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

"Сильная жара, местами до 30...32 градусов", - говорится в предупреждении, которое действует с 10:00 до 18:00 понедельника.

Синоптики второй день подряд объявляют в Москве предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

В столичном метеобюро "Интерфаксу" уточнили, что температура воздуха на опорной метеостанции города (ВДНХ) в воскресенье достигала 29,7 градуса, в центре города (Балчуг) - вплотную приблизилась к 31 градусу.

"До рекорда дня, установленного 3 июля 1917 года - 32,2 (градуса - ИФ), московская жара не дотянула", - отметил собеседник агентства.

По прогнозу метеобюро, в Москве устоит и температурный максимум для 4 июля.

"В этот день в 1938 году было зафиксировано 33,7 градуса, такой аномальной температуры в понедельник не ожидается", - добавил представитель метеослужбы.

Вторая волна жары пришла в столицу в воскресенье, значения средней суточной температуры в ближайшие дни будут выше многолетних значений на 4-5 градусов.

Из-за зноя городские службы работают в режиме повышенной готовности. Коммунальщики чаще обычного поливают асфальтобетонные и плиточные покрытия улично-дорожной сети и проводят аэрацию.

В Москве продолжают работать свыше 160 "комнат прохлады" с кондиционерами и питьевой водой.

Первая волна жары с дневными температурами выше 30 градусов накрыла Москву с 25 по 27 июня. В городе три дня подряд действовал предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

Ранее в метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что самым жарким днем нынешнего лета пока остается 27 июня.

"В этот день на ВДНХ температура воздуха достигала 32,1, в центре Москвы - 33,3 градуса", - уточнил представитель метеобюро.