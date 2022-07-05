"Оранжевый" уровень опасности объявили в Москве третий день подряд

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Аномально жаркая, но неустойчивая погода ожидается в столичном регионе во вторник, зной во второй половине дня остудят кратковременные дожди.

Как сообщает Гидрометцентр России, в Москве третий день подряд объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

"Сильная жара, местами до 30...32 градусов", - говорится в предупреждении, которое действует с 10:00 до 18:00 вторника.

Синоптики прогнозируют, что с 15:00 до 21:00 погодные условия в Москве резко ухудшатся: ожидаются гроза, кратковременные дожди, местами град и усиление ветра до 17 м/с. В этот период будет действовать повышенный, "желтый" уровень опасности.

В столичном метеобюро "Интерфаксу" сообщили, что температура воздуха на главной метеостанции (ВДНХ) в понедельник достигала 30 градусов, в центре города (Балчуг) - превышала 31 градус.

"Рекорд дня, установленный в Москве 4 июля 1938 года - 33,7 градуса - устоял", - уточнил представитель метеобюро.

Собеседник агентства подчеркнул, что во вторник жара в столице будет далека от температурного максимума дня.

"5 июля 1938 года в Москве было зафиксировано 36,2 градуса, этот рекорд останется недосягаем", - добавили в метеобюро.

Вторая волна жары пришла в столицу в воскресенье, значения средней суточной температуры выше многолетних значений на 6-7 градусов.

Из-за зноя городские службы работают в режиме повышенной готовности. В Москве открыты свыше 160 "комнат прохлады" с кондиционерами и питьевой водой.

Первая волна жары с дневными температурами выше 30 градусов отмечалась в Москве 25-27 июня. В городе три дня подряд действовал "оранжевый" уровень погодной опасности.

Ранее в метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что самым жарким днем нынешнего лета пока остается 27 июня.

"В этот день на ВДНХ температура воздуха достигала 32,1 градуса, в центре Москвы - 33,3 градуса", - уточнил представитель метеобюро.