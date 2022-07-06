В Москве "оранжевый" уровень опасности объявлен в четвертый раз подряд

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Жара не покидает столичный регион, в среду ожидается до плюс 30 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве четвертый день подряд объявляется предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что температурный рекорд 6 июля принадлежит 1938 году - 36,2 градуса.

"Этот максимум дня сегодня точно не будет перекрыт", - уточнили в метеобюро.

Вторая волна жары пришла в столицу в воскресенье, 3 июля, значения средней суточной температуры превышают многолетние значения на 6-7 градусов.

Во вторник московский зной отсудила гроза с ливнями и градом. По информации мэрии, за несколько часов в городе выпало местами более половины месячной нормы осадков.

Ранее в метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что самым жарким днем нынешнего лета пока остается 27 июня. "В этот день на ВДНХ температура воздуха достигала 32,1, в центре Москвы - 33,3 градуса", - уточнил представитель метеобюро.