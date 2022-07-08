"Яблоко" рассчитывает получить большинство в пяти московских муниципальных округах

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В партии "Яблоко" считают возможным получить большинство депутатских мандатов в пяти муниципальных советах Москвы по итогам выборов 9-11 сентября, сообщил на предвыборной пресс-конференции зампред столичного отделения партии Кирилл Гончаров.

Это районы Якиманка, Преображенский, Замосковоречье, Ломоносовский и Хамовники.

Председатель партии Николай Рыбаков отметил, что в условиях продолжения специальной военной операции в Украине не считает возможным измерять успех "Яблока" числом полученных депутатских мест, однако партия не планирует прекращать политическую деятельность.

"Мы будем делать все возможное, чтобы продолжать работу в политике. Потому что мы отсюда никуда не уезжаем, мы хотим жить в современной стране, где уважают людей, где люди чувствуют себя в безопасности. И пока у нас есть возможность этого добиваться и для этого работать, мы будем это делать. Делать это из места заключения либо из другой страны невозможно", - сказал Рыбаков.

Зампред московского отделения партии, глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев добавил, что "Яблоко" будет призывать своих избирателей голосовать очно, так как в партии не считают результаты дистанционного электронного голосования верифицируемыми.

По итогам московских муниципальных выборов 2017 года представители "Яблока" заняли 176 мест в советах депутатов. В шести районах столицы они получили большинство муниципальных мандатов (Гагаринский, Тверской, Тропарево-Никулино, Хамовники, Якиманка, Ломоносовский), еще в четырех - по половине от общего числа (Аэропорт, Дорогомилово, Марьина Роща, Сокол).