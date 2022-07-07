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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Глава московского округа Якиманка оштрафован на 50 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы назначил административный штраф в 50 тыс. руб. главе столичного муниципального округа Якиманка Андрею Мореву за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

По данным суда, Морев признан виновным в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Морев - член партии "Яблоко".

Якиманка Москва
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