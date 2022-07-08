Муниципальный депутат Горинов осужден на 7 лет за распространение фейков об армии

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы назначил наказание в виде семи лет лишения свободы муниципальному депутату Красносельского округа Москвы Алексею Горинову за распространение ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ.

"Признать Горинова виновным в преступлении, предусмотренным ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения по мотивам политической ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - огласила приговор судья Олеся Менделеева в пятницу.

Накануне в ходе прений сторон гособвинитель запросил для депутата наказание в виде семи лет колонии общего режима.

В конце апреля Горинов был арестован Пресненским судом Москвы по обвинению в совершении преступления по ч.2 ст. 207.3 УК РФ. Депутат вину не признает.

Вторым фигурантом по уголовному делу проходит глава совета депутатов Красносельского округа Елена Котеночкина. Она, как уточнила "Интерфаксу" сторона защиты, сейчас находится не в России. Котеночкина арестована заочно.

Об обысках в совете депутатов в апреле сообщил его депутат, оппозиционер Илья Яшин. Оппозиционер был вызван на допрос в Следственный комитет по этому делу в качестве свидетеля, после допроса его отпустили. Яшин также сообщил, что уголовное дело было возбуждено по заявлениям депутатов Госдумы Александра Хинштейна и Олега Леонова.

По данным следствия, 15 марта 2022 года Горинов и Котеночкина во время открытого заседания совета депутатов округа допустили ряд высказываний, "содержащих не соответствующие действительности данные о Вооруженных силах РФ". Видеозапись заседания муниципальных депутатов была официально размещена на сайте и на других интернет-ресурсах и вызвала общественный резонанс.