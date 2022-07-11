Число погибших во время грозы в Москве увеличилось до двух

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Из-за падения деревьев в Москве в воскресенье погибли два человека. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получили двое мужчин. Один погиб на Украинском бульваре, другой – на Ивантеевской улице", - сказал собеседник агентства в понедельник.

По его информации, число пострадавших из-за грозы в столице превысило 15, среди них – двое детей.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что воскресный ливень с грозой и штормовым ветром привел к гибели человека, еще десять горожан пострадали.

"В больницы доставлено уже 10 человек с травмами разной тяжести. Один человек погиб", - написал Собянин в своем телеграм-канале вечером в воскресенье.

В городе, по информации мэра, были зафиксированы порывы ветра до 25 м/с.

Другой источник "Интерфакса" сообщил, что в воскресенье ураганным ветром в Москве было повалено не менее 500 деревьев, механические повреждения получили более 100 автомобилей.

По данным комплекса городского хозяйства, в воскресенье менее чем за два часа в Москве выпало более четверти месячной нормы осадков.