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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за несколько часов

Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за несколько часов
Фото: Alexander Sayganov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Сильные грозовые ливни прошли в столице, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в воскресенье.

"Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города менее чем за два часа", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, наибольшее количество осадков зафиксировано в Юго-Западном, Центральном и Западном административных округах.

Городские службы распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. Размер ущерба, нанесенного Москве грозой, не уточняется.

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков в свою очередь заявил, что москвичи были проинформированы о неблагоприятных погодных явлениях.

"Городские службы принимают все необходимые меры для жизнеобеспечения города в штатном режиме. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме", - сказал Бирюков в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что воскресный ливень с грозой и штормовым ветром привел к гибели человека, еще десять горожан пострадали.

"В больницы доставлено уже 10 человек с травмами разной тяжести. Один человек погиб", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

В городе, по информации мэра, были зафиксированы порывы ветра до 25 м/с.

Источник "Интерфакса" уточнил, что состояние госпитализированных - средней тяжести или тяжелое.

"Среди пострадавших - двое детей", - сказал собеседник агентства.

Москва Петр Бирюков
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