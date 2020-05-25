Троих участников перестрелки на юге Москвы привлекут к уголовной ответственности

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Трое подозреваемых, задержанных за участие в перестрелке на парковке в Южном округе Москвы, привлекаются к уголовной ответственности, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.

"В настоящее время следователи продолжают проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, трое подозреваемых задержаны в соответствии со ст. 91 УПК РФ", - сказала Иванова в понедельник "Интерфаксу".

Она отметила, что было допрошено более 15 участников конфликта и очевидцев, проведены обыски по месту жительства подозреваемых, "у которых обнаружено огнестрельное оружие различной модификации". "Назначены баллистическая, дактилоскопическая, генетическая и другие судебно-медицинские экспертизы", - сказала Иванова.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что два человека пострадали в результате стрельбы на Каширском шоссе, задержаны все участники конфликта.

"Пострадавших двое, это граждане 38 и 36 лет, проживающие в Мордовии и Самарской области. У них диагностированы множественные ранения поясницы, нижних конечностей и ягодиц", - заявил собеседник агентства.

Тем временем, правоохранительным органам удалось задержать восемь участников конфликта. "Трое из них жители Оренбуржья и Подмосковья были задержаны на месте, еще пятеро - уроженцы Кавказа - при попытке скрыться на автомобиле Ford Focus", - сказал источник. У задержанных было обнаружено травматическое оружие.

По данным следствия, вечером 24 мая на территории автомобильной парковки, вблизи жилых домов по Каширскому шоссе мужчина получил ранение. "По предварительным данным между двумя группами мужчин произошел конфликт с применением оружия", - сообщала ранее Иванова.

В связи с инцидентом возбужденно уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).