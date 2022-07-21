В Москве создан общественный штаб для наблюдения за выборами

Председатель ОП Москвы Константин Ремчуков назвал "вызовом для штаба" отсутствие в его составе Алексея Венедиктова

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Совет Общественной палаты Москвы единогласно одобрил решение создать общественный штаб по наблюдению за выборами в столице, передакт корреспондент "Интерфакса".

Так же единогласно члены совета проголосовали за назначение члена ОП Москвы Вадима Ковалева руководителем штаба. Его заместителями избраны члены палаты Илья Массух, Александр Асафов и Максим Буре.

Алексей Спиваков назначен руководителем группы наблюдателей, а заместителем руководителя электронного штаба избран Владимир Чернецкий.

В Москве при Общественной палате и раньше работал такой штаб, его возглавлял журналист Алексей Венедиктов (признан в России СМИ-иноагентом).

"Работа штаба, бесспорно, привела к тому, что неизмеримо повысилось доверие к результатам выборов. (...) Туда все ходили, все смотрели, все видели, что никакой предвзятости в работе штаба нет. Сейчас у нас много вызовов, я считаю организацию штаба и организацию его работы центральным вопросом", - заявил на заседании председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

Члены совета выразили сожаление в связи с невозможностью работы в штабе Алексея Венедиктова, а Ремчуков отметил, что "отсутствие Венедиктова - это вызов".

Выборы муниципальных депутатов пройдут в Москве с 9 по 11 сентября.

Минюст 22 апреля 2022 года признал Венедиктова СМИ-иноагентом. Утром того же дня журналист отказался от выдвижения в Общественную палату Москвы, где ранее был заместителем председателя. Радиостанцию "Эхо Москвы", которую он возглавлял много лет, отключили от вещания 3 марта и затем закрыли.