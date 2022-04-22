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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:08

Алексей Венедиктов отказался от выдвижения в Общественную палату Москвы

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил "Интерфаксу", что решил не выдвигаться в новый состав Общественной палаты Москвы.

"Мне сделал предложение Союз ветеранов Афганистана одного из московских округов, но я с благодарностью отклонил его. В нынешней ситуации, когда моя позиция по развитию гражданского общества не разделяется большинством коллег, не считаю для себя правильным быть в ОП. Эффективности в такой работе для меня нет", - сказал Венедиктов.

В Общественной палате столицы 45 человек. Мосгордума 23 марта утвердила 15 кандидатов в новый состав ОП по представлению городских НКО. Еще 15 человек 29 марта утвердил мэр Сергей Собянин. Предполагается, что утвержденные 30 человек определят оставшихся 15 кандидатов.

Алексей Венедиктов был заместителем председателя Общественной палаты Москвы предыдущего состава и руководил общественным штабом по наблюдению за выборами. В утвержденные Мосгордумой и мэром списки кандидатов в новый состав он не вошел.

1 марта 2022 года вечером "Эхо Москвы" отключили от эфира, а сайт радиостанции и сайт телеканала "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом) были заблокированы. В Роскомнадзоре объяснили, что это сделано по требованию Генпрокуратуры. Надзорное ведомство обвинило эти СМИ в распространении фейков о событиях на Украине и призывов к экстремизму. 3 марта совет директоров ЗАО "Эхо Москвы", созванный холдингом "Газпром медиа" по представлению Генпрокуратуры, решил закрыть радиостанцию и ее сайт. Пока на частоте "Эха" вещает радио Sputnik, принадлежащий RT. Частоты "Эха" выставлены на конкурс.

20 марта Таганский суд Москвы подтвердил законность ограничения доступа к радиостанции и ее сайту. Венедиктов сказал, что подаст апелляцию на это решение. В суде, по его словам, представитель Генпрокуратуры заявил, что претензии ведомства относились именно к сайту "Эха", но не к самой радиостанции.

Алексей Венедиктов Эхо Москвы Москва Общественная палата Союз ветеранов Афганистана Эхо Москвы
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