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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

В Москве в середине августа протестируют систему онлайн-голосования

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Москве систему дистанционного электронного голосования проверят за месяц до муниципальных выборов, сообщил замруководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Илья Массух.

"Думаю, что нам надо запланировать заседание общественного штаба и гражданской комиссии на начало или середину августа и запустить процесс тестирования", - сказал он.

По его словам, тестирование нужно, чтобы искать в системе слабые места и устранять недочеты. ДЭГ в этом году будет востребовано "у нескольких миллионов москвичей", добавил Массух.

Выборы муниципальных депутатов пройдут в Москве с 9 по 11 сентября.

Москва Илья Массух
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