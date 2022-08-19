Московскую систему электронного голосования протестируют 26 августа

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Московский общественный штаб по наблюдению за выборами проведет тестирование системы дистанционного электронного голосования 26 августа с 8 утра до 17 вечера. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов мэрии Артем Костырко.

Он напомнил, что систему тестируют каждый год перед выборами, чтобы опробовать все новинки.

"26 августа будет тестовое голосование, одновременно будут работать и оффлайновые участки, настоящие УИКи с оборудованием и подключённым реестром", - добавил чиновник.

Руководитель штаба Вадим Ковалев рассказал, что систему протестируют на вопросе "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?"

В Москве с 9 по 11 сентября будут выбирать муниципальных депутатов.