Москвичей предупредили о сильной жаре во вторник и среду

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о сильной жаре во вторник и в среду.

"По информации синоптиков Росгидромета, днем 26 и 27 июля по городу Москве местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 29...31°С", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Спасатели рекомендуют в жаркую погоду избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор и пить больше воды.