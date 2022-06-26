"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве второй день подряд

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Аномально жаркая погода сохраняется в столице, температура воздуха в воскресенье будет стремиться к рекорду дня 12-летней давности.

Как сообщает Гидрометцентр России, в Москве второй день подряд объявляется "оранжевый" уровень погодной опасности из-за очень высокой температуры. Период предупреждения - с 12:00 до 21:00.

Синоптики прогнозируют, что в воскресенье в столице воздух прогреется до 30-32 градусов. Рекорд жары для 26 июня был установлен в 2010 году - 33,6 градуса.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что в субботу на главной метеостанции города (ВДНХ) была зафиксирована максимальная температура 28,6 градуса.

"Суббота стала самым жарким днем в Москве с начала лета", - сказал представитель метеобюро. Он уточнил, что предыдущий максимум был зафиксирован 9 июня (27,6 градуса).

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд накануне сообщил, что температура воздуха в Москве с 25 по 27 июня превысит 30 градусов и к понедельнику может достичь 33 градусов.

По его информации, в эти дни в столице будет высокий уровень ультрафиолетового излучения, в связи с чем синоптик рекомендовал не находиться на открытом солнце в дневные часы и носить одежду с длинными рукавами.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в субботу, что из-за жаркой погоды в городе открылись более 160 "комнат прохлады" с кондиционерами и питьевой водой.

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков ранее заявил, что из-за сильной жары городские службы работают в усиленном режиме.

Коммунальщики чаще поливают дорожное полотно и проводят аэрацию воздуха. На московских водоемах усилены меры безопасности.