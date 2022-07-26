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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Погода в столице представляет угрозу из-за жары, Гидрометцентр России повысил уровень опасности до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

"Сильная жара 30-32 градуса", - говорится в предупреждении, которое действует до 18:00 вторника.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" уточнили, что температурный рекорд для 26 июля был установлен в 2010 году - 37,5 градуса.

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлялся Москве с 25 по 27 июня, с 3 по 7 июля, 11 июля и с 23 по 24 июля.

По данным метеобюро Москвы, самым жарким днем лета и всего 2022 года пока остается 11 июля. На метеостанции в районе ВДНХ было зафиксировано 32,8 градуса.

Жара в Москве

8
Москва
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