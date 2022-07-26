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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о дожде с грозой и сильном ветре во вторник, 26 июля.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 26 июля местами по Москве ожидается кратковременный дождь, ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 15 м/с", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Москва
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