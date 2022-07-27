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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:18

"Оранжевый" уровень опасности объявили в Москве второй день подряд

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Жаркая погода сохраняется в столице, второй день подряд в городе объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень опасности.

"Сильная жара 30-32 градуса", - говорится в предупреждении Гидрометцентра России, которое действует с 12:00 до 18:00 среды.

Синоптики прогнозируют, что в среду в столичном регионе пройдут грозовые дожди, возможно усиление ветра до 15 м/с.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" уточнили, что температурный рекорд дня принадлежит 27 июля 2010 года - 37,5 градуса.

Ранее "оранжевый" уровень погодной опасности объявлялся Москве с 25 по 27 июня, с 3 по 7 июля, 11 июля и с 23 по 24 июля.

По данным метеобюро Москвы, самым жарким днем лета и всего 2022 года пока остается 11 июля. На метеостанции в районе ВДНХ было зафиксировано 32,8 градуса

Жара в Москве

8
Москва Гидрометцентр России
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