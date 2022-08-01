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Гостям фестиваля "Московское варенье" обещают варенье из гречки и бесплатное кино

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Москве по просьбе горожан начался фестиваль "Московское варенье", он будет продолжаться до 7 августа, сообщил в блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"В столицу вернулся самый сладкий фестиваль - "Московское варенье. Возвращение легенды". (...) На 23 фестивальных площадках в центре города и жилых районах - настоящий праздник для любителей варенья", - написал он.

На фестивале представлены более 300 сортов варенья из 20 регионов России. Также в программе кинопоказы, кулинарные шоу, мастер-классы, ярмарка молодых российских дизайнеров.

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сказал журналистам, что на фестивале можно будет найти варенье из гречки, мороженое и другие сладости. На кинопоказах будут транслироваться как отечественные новинки, так и фильмы, которые сейчас в кинотеатрах не показывают. Все кинопоказы бесплатные.

На наших 23 площадках, где будет проходить фестиваль, мы будем делать вечерние кинопоказы. Будем показывать наши классические фильмы, и какие-нибудь свежие новинки, из того, что сейчас в кино не показывают, а может быть, показывают по параллельному импорту, но мы тоже будем показывать", - сказал Немерюк.

Фестиваль "Цветочный джем" в Москве

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Москва Сергей Собянин Алексей Немерюк
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