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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Пускать туристов в Московский Кремль с 15 мая по 30 сентября будут с 09:30 до 17:00

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Летний туристический сезон стартует в Московском Кремле с 15 мая, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России.

"В связи с началом летнего туристического сезона с 15 мая по 30 сентября 2022 года допуск граждан в Московский Кремль с экскурсионными целями будет осуществляться с 09:30 до 17:00, пребывание посетителей на его территории станет возможным до 18:00", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В ФСО также напомнили, что по четвергам Московский Кремль закрыт для посещений.

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