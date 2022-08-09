В московском метро пассажир упал на рельсы на станции "Белорусская"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В московском метро на станции "Белорусская" Замоскворецкой линии на пути упал пассажир, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Чтобы его спасти, там отключали контактный рельс. По данным собеседника агентства, около 10:40 пассажира подняли на платформу, было подано напряжение.

Почему человек упал и в каком он состоянии, не уточняется.

В городском Департаменте транспорта в 10:36 сообщили, что на северном участке зеленой ветки метро поезда начали ходить с увеличенными интервалами из-за человека на пути. В 10:43 там добавили, что движение уже начали возвращать в график.