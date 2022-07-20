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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

Упавший на рельсы в московском метро пассажир погиб

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Движение на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве прерывалось утром, из-за падения мужчины на рельсы, он попал под поезд и погиб, сообщил источник "Интерфакса.

По его словам, это случилось на станции "Чкаловская", спасти пассажира не удалось, он получил травмы, не совместимые с жизнью.

Чтобы достать человека из-под поезда, отключали напряжение контактного рельса.

Об инциденте ранее сообщил городской Департамент транспорта, не раскрывая деталей о случившемся. Движение от "Дубровки" до "Марьиной рощи" полностью останавливали, обратно поезда следовали с увеличенными интервалами. О том, что движение восстановлено, Дептранс сообщил в 8:24.

Москва Московский метрополитен Дептранс Чкаловская
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