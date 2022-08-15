Жильцы дома на юго-востоке Москвы вернулись в квартиры после инцидента с отравлением

Фото: АГН "Москва"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Завершены дополнительные анализы качества воздуха во всех подъездах жилого дома в московском районе Люблино, где накануне семья из трех человек отравилась неизвестным веществом, сообщается в понедельник в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"В настоящий момент отклонений (качества воздуха - ИФ) от нормативных значений не зафиксировано. Жильцы дома по адресу: проспект 40 лет Октября, 11 на юго-востоке столицы вернулись в свои квартиры", - говорится в сообщении.

По информации властей, электроснабжение дома осуществляется в штатном режиме. "Временное отключение прошедшей ночью было необходимо в рамках проверки всех инженерных систем", - уточняется в сообщении.

В мэрии добавили, что причины инцидента устанавливаются.