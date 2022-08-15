Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Жильцы дома на юго-востоке Москвы вернулись в квартиры после инцидента с отравлением

Жильцы дома на юго-востоке Москвы вернулись в квартиры после инцидента с отравлением
Фото: АГН "Москва"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Завершены дополнительные анализы качества воздуха во всех подъездах жилого дома в московском районе Люблино, где накануне семья из трех человек отравилась неизвестным веществом, сообщается в понедельник в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"В настоящий момент отклонений (качества воздуха - ИФ) от нормативных значений не зафиксировано. Жильцы дома по адресу: проспект 40 лет Октября, 11 на юго-востоке столицы вернулись в свои квартиры", - говорится в сообщении.

По информации властей, электроснабжение дома осуществляется в штатном режиме. "Временное отключение прошедшей ночью было необходимо в рамках проверки всех инженерных систем", - уточняется в сообщении.

В мэрии добавили, что причины инцидента устанавливаются.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Москвы спрогнозировали в этом году "умеренное сокращение" экономики на 3-4%

Власти Москвы спрогнозировали в этом году "умеренное сокращение" экономики на 3-4%

Реконструкция арены "Дружба" в Лужниках завершится в 2023 году

Несколько человек пострадали из-за утечки неизвестного вещества в Москве

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары с 13 по 15 августа

Подрядчик отправлен под домашний арест по делу о гибели рабочих в коллекторе в Москве

Подрядчик отправлен под домашний арест по делу о гибели рабочих в коллекторе в Москве

Европейская жара дойдет до Москвы к концу недели

Европейская жара дойдет до Москвы к концу недели

Реставрацию "Дома с атлантами" на Солянке завершат до конца года

Реставрацию "Дома с атлантами" на Солянке завершат до конца года

Подрядчика задержали по делу о гибели рабочих в коллекторе в Москве

Подрядчика задержали по делу о гибели рабочих в коллекторе в Москве

В центре Москвы убрали загрязнение с поверхности Москвы-реки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });