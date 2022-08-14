"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Столичный регион находится под действием западного антициклона, в Москве сохраняется сухая и жаркая погода с температурой на 4-5 градусов выше климатической нормы, сообщает Гидрометцентр России.

По информации метеоучреждения, в городе второй день подряд объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

"Очень высокая температура", - говорится в предупреждении, которое действует с 11:00 до 21:00 воскресенья.

На сайте Гидрометцентра уточняется, что днем в столице ожидается до 31 градуса жары.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что температурный рекорд дня был установлен 14 августа 1948 года (34,1) и превзойден не будет.

"Накануне, в субботу, температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) не дотянула до 30-градусной отметки. Максимум, который показал термометр, - 28,5 градуса", - уточнили в метеобюро.

Там напомнили, что самым жарким днем нынешнего лета и всего 2022 года пока остается 11 июля с температурой 32,8 градуса.

С начала лета в Москве отмечалось несколько волн аномальной жары, последний раз "оранжевый" уровень погодной опасности объявляли в городе с 3 по 7 августа.