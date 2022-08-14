Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Столичный регион находится под действием западного антициклона, в Москве сохраняется сухая и жаркая погода с температурой на 4-5 градусов выше климатической нормы, сообщает Гидрометцентр России.

По информации метеоучреждения, в городе второй день подряд объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

"Очень высокая температура", - говорится в предупреждении, которое действует с 11:00 до 21:00 воскресенья.

На сайте Гидрометцентра уточняется, что днем в столице ожидается до 31 градуса жары.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что температурный рекорд дня был установлен 14 августа 1948 года (34,1) и превзойден не будет.

"Накануне, в субботу, температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) не дотянула до 30-градусной отметки. Максимум, который показал термометр, - 28,5 градуса", - уточнили в метеобюро.

Там напомнили, что самым жарким днем нынешнего лета и всего 2022 года пока остается 11 июля с температурой 32,8 градуса.

С начала лета в Москве отмечалось несколько волн аномальной жары, последний раз "оранжевый" уровень погодной опасности объявляли в городе с 3 по 7 августа.

Москва Гидрометцентр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары с 13 по 15 августа

Подрядчик отправлен под домашний арест по делу о гибели рабочих в коллекторе в Москве

Подрядчик отправлен под домашний арест по делу о гибели рабочих в коллекторе в Москве

Европейская жара дойдет до Москвы к концу недели

Европейская жара дойдет до Москвы к концу недели

Реставрацию "Дома с атлантами" на Солянке завершат до конца года

Реставрацию "Дома с атлантами" на Солянке завершат до конца года

Подрядчика задержали по делу о гибели рабочих в коллекторе в Москве

Подрядчика задержали по делу о гибели рабочих в коллекторе в Москве

В центре Москвы убрали загрязнение с поверхности Москвы-реки

В Москве у Крымского моста очищают поверхность Москвы-реки

На юго-востоке Москвы рабочие провалились в канализационный колодец

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве четвертый день подряд

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве четвертый день подряд

Четверо москвичей задержаны по делу о нелегальном обмене валюты

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });