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"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве третий день подряд

Жара может побить рекорд дня, установленный в 2011 году (31,8 градуса)

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сильная жара сохраняется в столичном регионе, в понедельник температура воздуха местами может приблизиться к 31-32 градусам, сообщает Гидрометцентр России.

По информации метеоучреждения, в Москве третий день подряд объявляется предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности.

"Очень высокая температура", - говорится в предупреждении, которое действует с 11:00 до 21:00 понедельника.

По информации синоптиков, сухая и жаркая погода с температурами на 4-5 градусов выше климатической нормы - следствие воздействия западного антициклона, пришедшего в столичный регион.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" уточнили, что температурный рекорд дня был установлен 15 августа 2011 года - 31,8 градуса.

"Сегодня жара в городе может приблизиться к этому максимуму", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что в воскресенье главная столичная метеостанция (ВДНХ) зафиксировала максимальную температуру 28,6 градуса.

Самым теплым днем нынешнего лета и всего 2022 года пока остается 11 июля с температурой 32,8 градуса, добавили в Гидрометцентре.

Из-за жары московские городские службы работают в усиленном режиме. Коммунальщики чаще поливают дорожное полотно и проводят аэрацию. На станциях метро организована раздача воды.

Из-за большого числа отдыхающих московские спасатели усилили патрулирование водных акваторий для предотвращения происшествий.

Жара в Москве

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Москва Гидрометцентр
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