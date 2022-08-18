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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:44

Эксперт не ждет повторения в Москве смога 2010 года

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Москве не угрожает повторение смога 2010 года, считают в службах мониторинга за состоянием лесного хозяйства в Московской области.

"Запах гари, который ощущается на востоке Московской области и в Москве, обусловлен сильным ветром на рязанском направлении. Таким образом ветер заносит в регион воздушные массы из Рязанской области, где ведется борьба одновременно с несколькими очагами крупных природных пожаров", - сказал "Интерфаксу" представитель службы.

По его словам, смог 2010 года был в основном вызван торфяными пожарами. Сейчас же состояние торфяников в Подмосковье не вызывает опасения.

"Крупных очагов природных пожаров на территории Московской области также нет", - сказал собеседник агентства.

Жители Москвы второе утро подряд жалуются на запах гари и дымку на фоне жаркой и сухой погоды. Чиновники считают, что это вызвано лесными пожарами в Рязанской области. Мэрия столицы направила в этот регион пожарных и пожаротушительную технику.

Москва Московская область Рязанская область
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