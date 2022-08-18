В МЧС заявили об отсутствии угрозы повторения в Москве смога 12-летней давности

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В МЧС подтвердили отсутствие угрозы повторения в Москве смога 2010 года, заявив, что ситуация с природными пожарами под контролем.

"На территории Московской области ситуация под контролем, фиксируются единичные очаги природных пожаров, которые ликвидируются в тот же день. Торфяники затоплены, угрозы торфяных пожаров нет", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Ранее в службах мониторинга за состоянием лесного хозяйства в Московской области "Интерфаксу" сообщили, что сильный запах гари в Москве является следствием природных пожаров в Рязанской области. В то же время причиной смога 12-летней давности были торфяные пожары. Угрозы повторения смога 2010 года пока нет.

Москвичи второе утро подряд жалуются на запах гари, в четверг он распространился по всем районам города.