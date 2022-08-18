Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:46

В Подмосковье ограничили посещение лесов до 28 августа из-за риска пожаров

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Власти Московской области вводят ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона в четверг.

"С 19 по 28 августа пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда в границах Московской области, ограничены. Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов! Доступ в леса ограничен", - приводятся в сообщении слова зампреда подмосковного правительства Георгия Филимонова.

В РоссииВ Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаровВ Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаровЧитать подробнее

Он уточнил, что эта мера обусловлена осложнением пожарной обстановки в лесах – установлением на территории земель лесного фонда Подмосковья высокого (IV) класса пожарной опасности и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие дни по данным прогноза Гидрометцентра России.

"Мы вынуждены усилить меры для снижения рисков возгораний в лесах. Ограничения, введенные на прошлой неделе только на востоке области, теперь будут действовать на территории всех лесов Подмосковья и продлены до 28 августа", - добавил зампред.

Он отметил, что только с начала этой недели лесными пожарными ликвидировано 14 возгораний, семь из которых произошли 16 августа. Все пожары ликвидированы в день обнаружения, "без угрозы населенным пунктам и объектам экономики".

Пресс-служба областного комлесхоза сообщает, что в лесничествах усилено патрулирование, в том числе совместно с сотрудниками полиции. Все силы и средства пожаротушения приведены в состояние готовности к тушению лесных пожаров, организовано перекрытие шлагбаумами лесных дорог в местах массового отдыха граждан.

Ранее спасатели предупредили жителей Подмосковья о высокой пожароопасности в регионе с пятницы по понедельник.

"В период с 19 по 22 августа местами по Московской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс)", - говорилось в сообщении пресс-службы подмосковного главка МЧС.

Спасатели рекомендуют жителям региона не разводить костры в лесу и на торфяниках и не сжигать мусор на природе.

Из-за лесных пожаров в Рязанской области Москву и Подмосковье 17 августа окутал смог, жители жалуются на запах гари. Роспотребнадзор рекомендовал москвичам надевать медицинские маски во время пребывания на открытом воздухе.

Как сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области со ссылкой на главу ведомства Тихона Фирсова, запах гари из-за пожаров в Рязанской области может ощущаться на юге Подмосковья еще несколько дней, поскольку установились аномальная для августа жара и безветрие. По его словам, угрозы того, что пожар перекинется в Подмосковье, нет.

Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москвичам посоветовали носить маски для защиты от запаха гари и смога

Москвичам посоветовали носить маски для защиты от запаха гари и смога

В МЧС заявили об отсутствии угрозы повторения в Москве смога 12-летней давности

По всей Москве наблюдается смог и запах гари

По всей Москве наблюдается смог и запах гари

В Москве усилен контроль за состоянием воздуха после сообщений о запахе гари

В Москве не зафиксировали возгораний, которые могут быть причиной неприятного запаха

В Москве не зафиксировали возгораний, которые могут быть причиной неприятного запаха

"Оранжевый" уровень погодной опасности действует в Москве пятый день подряд

"Оранжевый" уровень погодной опасности действует в Москве пятый день подряд

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Москве четвертый день подряд

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Москве четвертый день подряд

Жильцы дома на юго-востоке Москвы вернулись в квартиры после инцидента с отравлением

Жильцы дома на юго-востоке Москвы вернулись в квартиры после инцидента с отравлением

Власти Москвы спрогнозировали в этом году "умеренное сокращение" экономики на 3-4%

Власти Москвы спрогнозировали в этом году "умеренное сокращение" экономики на 3-4%

Реконструкция арены "Дружба" в Лужниках завершится в 2023 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });