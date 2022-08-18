В московском метро при появлении запаха гари скорректируют работу вентиляционных шахт

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Лаборатория микроклимата начала проводить мониторинг качества воздуха в московском метро в усиленном режиме, сообщили в четверг в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Сотрудники Лаборатории микроклимата мониторят качество воздуха на станциях в усиленном режиме. При первых признаках попадания запаха гари или смога корректируем режим работы вентиляционных шахт", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что в новых поездах метро работают воздушные фильтры и системы обеззараживания воздуха.

Накануне Москву окутал смог из-за лесных пожаров в Рязанской области. Роспотребнадзор рекомендовал горожанам меньше времени проводить на свежем воздухе, пить больше воды и носить маски на улице.