МЧС заявило об особом контроле над торфяниками в Подмосковье

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - "Торфяные" территории в Подмосковье находятся под особым контролем, сообщил начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин в понедельник.

Как заявил Полетыкин в ходе еженедельного совещания губернатора с министрами и главами округов, контроль "осуществляется путем пешего патрулирования и авиамониторинга".

"Пять районов, которые подвержены торфяным пожарам, - это Шатура, Орехово-Зуево, Егорьевск, Коломна и Луховицы. Все гарнизоны (на данных территориях - ИФ) переведены на двухсменную работу. То есть мы усилили группировку", - сказал Полетыкин.

Он отметил, что проблем с торфяниками в настоящее время не зафиксировано.

"Каких-то проблемных вопросов сейчас нет. А та программа (по обводнению торфяников - ИФ), которая была исполнена, обезопашивает наших жителей", - сказал Полетыкин.

Он сообщил, что всего с начала пожароопасного сезона на территории Московской области возникло 215 очагов природных пожаров, что меньше на 5% по сравнению в аналогичным периодом 2021 года. Их общая площадь составила 135,5 га, что меньше на 35%.

Полетыкин уточнил, что с начала года зафиксировано 194 лесных пожаров и 21 - торфяной. Наиболее частая причина возникновения пожаров - человеческий фактор.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов прорабатывать с местными отделениями МЧС и пожарных вопросы мониторинга за торфяниками на своих территориях.

"Я обращаю внимание глав (районов - ИФ), особенно южного и юго-восточного, и "торфяные территории", давайте так их назову, быть предельно внимательными и взаимодействовать с силами МЧС, пожарными в части мониторинга и контроля. Сейчас он, как никогда, должен быть на высоком уровне. Пешие (обходы территорий - ИФ), аэросъемка - все это должно работать. И прошу в этом убедиться, чтобы не допустить каких-либо эксцессов", - сказал Воробьев.