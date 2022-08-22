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Москвичи продолжают жаловаться на запах гари и дымку в городе

Москвичи продолжают жаловаться на запах гари и дымку в городе
Смог от лесных пожаров в Москве
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Жители столицы жалуются на запах гари и дымку, они распространились на районы Москвы во всех направлениях.

Как передают корреспонденты "Интерфакса", запах гари присутствует в районах Щукино, Аэропорт, Новокосино, Пресненский, Ломоносовский, восточном Измайлово, ряде районов СВАО, ЮАО, ЮВАО и центра. Также местами фиксируется дымка.

По расчетам Росгидромета, представленных на сайте ведомства, 22 августа дым от пожаров в Рязанской области захватит значительную часть Москвы. Предполагается, что дым пожара поднимается до трех км и равномерно перемешивается в трехкилометровом приземном слое воздуха. В столицу его приносит юго-восточный ветер.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, до середины недели в Москве осадков не ожидается, будет жаркая погода с повышением температуры воздуха до +33 градусов.

В связи с длительным периодом сухой и жаркой погоды на территории Московской области сохраняется высокая возможность возникновения пожаров и объявлен "оранжевый" погодной опасности.

17 августа от жителей запада, юго-запада и юга Москвы стали поступать жалобы на запах гари. Днем позже сообщалось о гари и смоге в других районах города.

По сообщению МЧС, его причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

Столичный Роспотребнадзор на фоне сообщений о запахе гари усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха. На данный момент этот параметр остается в пределах нормы. Федеральное ведомство рекомендовало жителям задымленных городов и населенных пунктов носить маски.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из столицы в Рязанскую область для оказания содействия в локализации возгораний направлены пожарные и техника.

Москва
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