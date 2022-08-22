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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

МЧС сообщило о природных пожарах в 18 регионах России

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Специалисты МЧС России зафиксировали действующие природные пожары в 18 регионах страны, сообщила пресс-служба министерства в понедельник.

"Продолжает действовать 101 очаг, наиболее сложная ситуация сохраняется в Рязанской области", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в Центральном и Приволжском федеральных округах на этой неделе "сохраняются высокие температурные режимы, что негативно скажется на тушении лесных пожаров".

В воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области сообщила, что площадь активных природных пожаров в регионе составляет около 160 га, всего огнем пройдено около 8,6 тыс. га.

Режим ЧС из-за пожаров введен в Рязанском, Спасском и Клепиковском районах Рязанской области, а также в Окском заповеднике. По факту пожаров возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

Лесные пожары в Рязанской области

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В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.
МЧС РФ Рязанская область
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